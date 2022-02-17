Лукашенко заявил о готовности разместить сверхъядерное оружие при угрозе
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:15, 17 февраля 2022
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил после посещения белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне «Осиповичский», что в случае угроз со стороны Запада в ответ в стране будет размещено не только ядерное оружие, но и сверхъядерное. Это потребуется для того, чтобы защитить свою территорию, сообщило агентство БелТА. Но сделано будет это только в качестве ответной меры.
В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию, — подчеркнул белорусский лидер.
При этом он отметил, что «если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь «100 лет не нужно».