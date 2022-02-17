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Лукашенко заявил о готовности разместить сверхъядерное оружие при угрозе

14:15, 17 февраля 2022
Лукашенко заявил о готовности разместить сверхъядерное оружие при угрозе Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил после посещения белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне «Осиповичский», что в случае угроз со стороны Запада в ответ в стране будет размещено не только ядерное оружие, но и сверхъядерное. Это потребуется для того, чтобы защитить свою территорию, сообщило агентство БелТА. Но сделано будет это только в качестве ответной меры.

В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию,подчеркнул белорусский лидер.

При этом он отметил, что «если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь «100 лет не нужно».

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