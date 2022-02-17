Лукашенко заявил о готовности разместить сверхъядерное оружие при угрозе

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Возобновившиеся обстрелы Донецка не стали чем-то новым, сообщили жители города изданию Lenta.ru. Стрельба после затишья и на фоне напряжённости между Россией и Украиной не означает глобальных перемен в сложившийся ситуации, хоть и кажется сигналом обострения, рассказал местный журналист Владислав Угольный.

Ничего серьёзного на данный момент не происходит. После некоторого затишья и на фоне возможной войны эти обстрелы кажутся предвестниками обострения — но не факт. Обстрелы значат только то, что прифронтовые...