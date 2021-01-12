Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с «предателями»

https://static.news.ru/photo/bdecc4f2-54e8-11eb-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, в том числе об изменениях в Конституции. При этом он заявил, что не собирается ни перед кем становиться на колени.

Во вторник, 12 января, Лукашенко выступил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп». Помимо поздравления лауреатам, он высказался и по злободневным вопросам. В частности, Лукашенко упомянул ситуацию вокруг чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в 2021 году в Риге и в Минске.

Что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди, мы зовемся людьми и у нас есть своя страна! — цитирует Лукашенко БелТА.

Матчи чемпионата мира могут быть перенесены из Минска в связи с протестами в городе. Решение остаётся за Международной федерацией хоккея (IIHF) — с президентом организации Рене Фазелем Лукашенко встретился на днях, заверив его, что страна готова принять турнир.

Говоря об оппозиции, белорусский президент заверил, что готов к диалогу. Он не собирается разговаривать лишь с «предателями».

Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией — вы это видели и знаете — по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем! — резюмировал президент.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал санкции западных стран в отношении ряда предприятий республики бандитскими и распорядился подготовить симметричный ответ. По данным СМИ, соответствующее указание политик дал, принимая в Минске доклад вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.