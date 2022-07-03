Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине погибли 20 белорусов, которые воевали на стороне Киева. Выходцы из Белоруссии из полка Калиновского попали под обстрел российской артиллерии, отметил он на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА Новости.

Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: «Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим», — рассказал белорусский лидер.

Он уточнил, что после обстрела оставшиеся в живых белорусы вместе с украинскими военными обратились в бегство. В отправке соотечественников на Украину Лукашенко обвинил покинувших Белоруссию лидеров оппозиции.

Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались, — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко заявил: власти республики не хотят войны с Украиной. Он отметил, что республику пытаются втянуть в войну с соседней страной и тем самым «одним махом разобраться с Россией и Белоруссией».