Лукашенко заявил о договорённости с Путиным «быть опорой друг другу»

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Экс-лидер Армении Роберт Кочарян заболел COVID-19 и не сможет прибыть в Москву для консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в офисе второго армянского президента.

Представители Кочаряна также рассказали, что сейчас он находится в самоизоляции, но делает всё возможное для того, чтобы содействовать остановке войны в Карабахе, сообщает Telegram-канал Armenia Today. Как рассказали в офисе...