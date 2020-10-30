Лукашенко заявил о договорённости с Путиным «быть опорой друг другу»

https://static.news.ru/photo/f9f65ca8-1acb-11eb-9490-fa163e074e61_660.jpgАлександр Лукашенко и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным они договорились «быть опорой друг другу». Об этом он рассказал во время встречи с представителями Министерства внутренних дел.
Сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал, что придёт время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Всё произошло, — цитирует БЕЛТА белорусского президента.
Лукашенко также подчеркнул важность продолжения многовекторной политики страны.
Невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле. Мы — географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орёл аж двуглавый, а нам тогда надо четырёхглавого породить, — заявил белорусский лидер.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил во время встречи с коллективом МВД, что оппозиция в стране получает «безумную внешнюю поддержку». Он подчеркнул, что похожая «поддержка» была и в 1990-е годы. Но тогда, по мнению политика, внешние силы только давали толчок для развала государства. Сейчас же они, сказал Лукашенко, «кормят» оппозицию и создают Telegram-каналы.