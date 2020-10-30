Лукашенко заявил о «безумной внешней поддержке» оппозиции

https://static.news.ru/photo/7375ac64-1ab8-11eb-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Белорусская оппозиция получает «безумную внешнюю поддержку». С таким заявлением 30 октября выступил президент страны Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что похожая «поддержка» была и в 1990-е годы. Но тогда, по мнению политика, внешние силы только давали толчок для развала государства. Сейчас же они, сказал Лукашенко, «кормят» оппозицию и создают Telegram-каналы.

Президент, разговаривая с коллективом МВД, признался, что сам мог упустить некоторые аспекты перед выборами. Лукашенко сообщил, что страна провела парламентские выборы, а потом «через коронавирус» перешла к президентскому голосованию. Обстановку белорусский лидер определил как «бешеную». Руководство республики, считает президент, кое-что упустило, однако этот факт власть не оправдывает. По его словам, в стране сейчас приходится исправлять прошлые ошибки.

Кроме того, Лукашенко высказался об «особом» белорусском пути в лечении COVID-19.

В лечении коронавируса мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали тогда, нас долбали со всех сторон. А все было сконцентрировано на лечении людей. Мы были отвлечены на это и упустили. А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы, — сказал переболевший COVID-19 президент, слова которого приводит ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил ранее, что не намерен отступать перед требованиями оппозиции и бежать из страны. Он отметил, что в стране случались беспорядки и пострашнее, когда протестующие жгли машины, пытались штурмовать Дом правительства, ставили палаточные лагеря на площадях.