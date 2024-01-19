Лукашенко заявил о бешенных очередях на белорусские автомобили Geely

Фото: president.gov.by

В Белоруссии образовались бешенные очереди на отечественные легковые автомобили Geely, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения СЗАО «БЕЛДЖИ». Несмотря на это, пояснил он, производство в республике легковушек развито меньше, чем грузовиков, самосвалов и автобусов. В связи с этим, пишет БелТА, он порученил правительству «кровь из носу» удовлетворить этот спрос.

Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства главная задача и министра — кровь из носа удовлетворить спрос. <...> В противном случае — свято место пусто не бывает, придут конкуренты. Поэтому надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на складах автотехники в России скопилось более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства, самым популярным на рынке грузовиков остается КамАЗ. Ежемесячные продажи самого ходового большегруза Shacman к концу года снизились до 1,7 тысячи штук.

Между тем, автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в сегодняшнее время все автомобильные бренды переживают непростые времена. Однако он считает, что немецкие автопроизводители Mercedes и BMW вряд ли уйдут в историю.