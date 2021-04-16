«Прилетела агентура»: Лукашенко рассказал, кто на него готовил покушение

https://static.news.ru/photo/e9ae5948-9fac-11eb-84d6-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, готовившие на него покушение, были задержаны в Москве после его обращения к президенту России Владимиру Путину.

Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там ещё, наш же был, Федута. <...> Я попросил президента России [Владимира Путина] и [главу КГБ Белоруссии Ивана] Тертель — своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли, — заявил Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение лидера республики Александра Лукашенко. Злоумышленники планировали изменить конституционный строй страны, упразднить пост президента и возложить власть на Комитет нацпримирения.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко.