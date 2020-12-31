Лукашенко заявил, что Всебелорусское собрание не будет менять Конституцию

https://static.news.ru/photo/8a4c74b4-4b54-11eb-a416-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Всебелорусское народное собрание (ВНС) не будет менять конституционные нормы, оно не уполномочено это делать. Об этом на встрече с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ заявил президент страны Александр Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Политик ответил на слухи о том, что он хочет использовать ВНС для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти. Он подчеркнул, что ему для этого не нужно собрание.

Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. <...> Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет - президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие, — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, ВНС пока не является конституционным органом, и неизвестно, станет ли оно таковым. Но он напомнил, что цель собрания заключается вовсе не в конституционных реформах.

Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку, — резюмировал Лукашенко.

ВНС должно пройти 11-12 февраля 2021 года. По традиции на ВНС подведут итоги последних пяти лет, что удалось сделать, а что — нет, и каковы причины неудач. Кроме того, предстоит обсудить программу социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы, рассмотреть механизмы, способные обеспечить рост ВВП и сохранить сам принцип социального государства в непростых условиях.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко намерен осуществить конституционную реформу, чтобы назначить себе номинального преемника, но на деле сохранить власть в своих руках. Такого мнения придерживается политолог Андрей Елисеев.

По его мнению, если Лукашенко официально покинет пост, то власть будет передана главе Совета Республики, а не к премьер-министру, который должен занять должность, согласно действующему законодательству. Таким образом, номинальным президентом станет Наталья Кочанова, кандидатура которой, по мнению Елисеева, наиболее удобна для Лукашенко. Эксперт полагает, что на ВНС будет принята новая конституция, после чего Лукашенко уйдёт с президентского поста и возглавит ВНС.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Власти заявляют, что действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.