Лукашенко заявил, что враждебные силы «будут тренироваться» на Белоруссии

Фото: president.gov.by

В 2024 году Белоруссия станет плацдармом для тренировки вражеских сил, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, они активизируются в преддверии парламентских и местных выборов, а во всю силу выступят уже на голосовании за главу государства в 2025 году, передает агентство БелТА.

Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам [в 2025 году], — заявил Лукашенко.

Вместе с тем белорусский президент призвал показать молодежи, что пережило старшее поколение после распада Советского Союза. По его словам, люди должны начать ценить то, что было нажито тяжелым трудом. Белорусский народ должен показать, что он хозяин своей земли, что страна, натерпевшаяся и настрадавшаяся по ходу своей истории, имеет право жить по собственным законам, добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент сообщил о задержании 20 групп террористов, готовивших атаки не только в республике, но и в России. По его словам, к поимке злоумышленников были привлечены силовики обеих стран. Он также отметил возросшую активность зарубежных спецслужб, которые начали работать в более агрессивной манере.