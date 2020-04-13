Лукашенко: «У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер»

https://static.news.ru/photo/04859372-7d8e-11ea-ab24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что люди, заболевшие коронавирусом в стране, умирают от «букета хронических болезней».

Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, — заявил глава Белоруссии, передаёт «БелТА».

По его словам, у умерших была диагностирована сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, лёгочная недостаточность и другие заболевания, к которым «добавляется коронавирус». Он отметил, что в этом убедились специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые работали в стране с 8 по 11 апреля.

Президент Белоруссии подчеркнул, что при коронавирусе развиваются хронические болезни людей.

Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер, — отметил Лукашенко.

По его словам, властям удалось встряхнуть всю систему здравоохранения, медики борются за каждого больного. Лукашенко подчеркнул, что если бы это было не так, то «смертей было бы больше».

Глава государства также рассказал, что медики используют опыт китайских, американских и европейских коллег. Он подчеркнул, что найдены комбинации лекарств, чтобы спасать людей.

Глава миссии ВОЗ в Белоруссии Патрик О'Коннор считает, что в ближайшее время в стране резко увеличится рост заболеваемости. Он призвал власти усилить социальное дистанцирование граждан. По его словам, Белоруссии нужно готовиться к худшему сценарию.

NEWS.ru писал, что в Белоруссии нет режима самоизоляции. Заражённые пациенты отправляются на амбулаторное лечение. Об этом заявил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что госпитализация не всегда необходима.

В настоящий момент в стране число заболевших достигло 2919 человек, умерли 29. За последние сутки в республике заразился 341 человек.