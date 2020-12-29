Лукашенко заявил, что уйдёт только после просьбы «последнего омоновца»

https://static.news.ru/photo/3f646110-4a95-11eb-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не уходить, пока об этом не попросит его «последний омоновец». Такое заявление он сделал в ходе встречи с бойцами ОМОН.

Пока последний омоновец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня кроме этой земли, этой страны, больше ничего нет, — сказал он.

По его словам, люди, «сидящие в тёплых зарубежных кабинетах», продолжают изобретать «козни» против страны.

Обещали нам устроить, белорусам, весёлый Новый год. Пусть попробуют, — добавил он.

Политик считает, что, если бы силовики «зря ели хлеб» и «дрогнули бы» во время протестов в августе, которые сопровождались жестокими задержаниями и избиениями протестующих, Белоруссия была бы другой страной или её не существовало бы вовсе.

Видеозапись выступления Лукашенко опубликована в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе Лукашенко.

Также совет командиров отряда милиции принял решение наградить Лукашенко чёрным беретом. Однако по правилам для его получения требуется пройти специальные испытания. Сам Лукашенко пошутил, что он вряд ля пройдёт их. В ответ на это командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба подчеркнул, что чёрный берет вручен главе государства «за особые заслуги», что предусматривается в соответствующем положении.

В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих, писал NEWS.ru.