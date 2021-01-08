Лукашенко заявил, что Тихановская говорит словами тех, кто её финансирует

https://static.news.ru/photo/c86bb82c-5333-11eb-8b02-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская — не самостоятельная политическая фигура, её деятельность направляют и финансируют из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Тихановская — это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. Финансируют, направляют, определяют курс, — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что у «соответствующих людей» из России и Белоруссии единое мнение, что «всем этим заправляют США».

Создан центр, свыше ста человек в нём работают под Варшавой, и оттуда дёргают за ниточки кукловоды, — подчеркнул Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко сообщил, что считает российского лидера Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа. Кроме того, Лукашенко отметил, что других друзей у него просто нет.

Также он рассказал, что уже привык к тому, что его называют «батькой». 66-летний политик сравнил себя с белкой в колесе, которой некогда думать об усталости, приходится бежать и бежать, пока «не скопытишься и не упадёшь».

9 августа в республике прошли президентские выборы. В них участвовали бессменный руководитель страны Александр Лукашенко (он набрал больше 80% голосов) и домохозяйка Светлана Тихановская (около 10%). После обнародования результатов в стране начались акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были нечестными и Лукашенко на самом деле не одержал победу. В первые дни акции протеста жёстко подавлялись силовиками. Число задержанных на акциях протеста с самого их начала составило более 33 тысяч человек, силовики возбудили более 900 уголовных дел.