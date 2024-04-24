Лукашенко заявил, что сейчас время союза России и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии удалось «предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах». Во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания лидер страны подчеркнул, что проверенные годами союзнические отношения двух стран станут примером мирной и созидательной повестки. По его словам, сейчас время союза Москвы и Минска.

Наше союзное строительство — образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. <...> Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами союзнические отношения Беларуси и России, — сказал Лукашенко.

В начале апреля президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва и Минск добились многого для развития связей Союзного государства. В свою очередь Лукашенко отметил, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на угрозы и вызовы.

До этого Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия договорились перекрыть свои участки госграницы после появления информации о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска. По его словам, договоренность была достигнута во время телефонного разговора с Путиным.