Лукашенко заявил, что Россия хотела арендовать Крым Лукашенко: РФ и Украина хотели договориться об аренде Крыма на мирных переговорах

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров в 2022 году в Стамбуле, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА. По его словам, российский президент Владимир Путин показал ему соответствующий проект договора о прекращении боевых действий,

Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке... Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции, — заявил Лукашенко.

По его словам, процесс был хорошим, договор могли подписать главы государств.

Лукашенко также заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию, которая предлагала провести новые мирные переговоры в Стамбуле. По его мнению, ехать в Турцию бессмысленно, так как Украина и Белоруссия граничат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения военного конфликта на Украине страны Запада должны перестать поставлять оружие ВСУ. По его словам, в этом случае Киев сам захочет сесть за стол переговоров с Москвой на любых условиях. При этом он подчеркнул, что западные державы «выгребли» все имеющееся оружие для поставок на Украину, однако в скором времени оно закончится.