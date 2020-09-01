Лукашенко заявил, что Прибалтика получила команду «фас» от других стран

https://static.news.ru/photo/d7fc8484-ec3a-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Страны Прибалтики получили команду «фас» от более матёрых государств. Так санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что более «матёрые» государства понимают: в отношениях с республикой не стоит задираться. По словам Лукашенко, Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно. В этом случае грузы из Германии не смогут свободно попадать на Восток.

Поэтому более слабым государствам приказали нападать на Белоруссию. Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю, — приводит слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Как отметил президент, республика примет экономические решения в ответ на санкции со стороны прибалтийских стран.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых честных выборов и отставки главы государства.

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Также балтийские страны заявили, что прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, писал NEWS.ru.