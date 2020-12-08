Лукашенко ожидает реакции России на санкции со стороны МОК

https://static.news.ru/photo/f1050570-3963-11eb-90a4-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает реакции российской стороны на санкции в отношении Национального олимпийского комитета республики со стороны Международного олимпийского комитета.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что власти республики не защищают своих спортсменов от политической дискриминации, что идёт вразрез с Олимпийской хартией и наносит вред репутации движения. В будущем году Олимпиада пройдёт в Токио. Возглавляющий национальный комитет Лукашенко не сможет поучаствовать в мероприятиях в рамках проведения Игр. Также санкции распространяются на старшего сына президента, вице-премьера Виктора Лукашенко и членов исполкома комитета Белоруссии. Спортсменов из республики санкции не коснутся.

Посмотрим, поддержит ли нас Россия, — заявил белорусский лидер. Его слова передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко отреагировал на санкции, которые на него наложил Международный олимпийский комитет. Политик заявил, что намерен обратиться в суд. По его словам, «Бах и банда» должны объяснить, в чём виноват президент, который просто «защищает свою страну».

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В стране до сих пор продолжаются акции протеста, участники которых требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.