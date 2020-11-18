Лукашенко заявил, что оппозиции нужна только его отставка

https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Оппозиционно настроенные белорусы согласны только на «сдачу власти» со стороны президента Александра Лукашенко. Об этом заявил он сам.

Девятого числа (августа. — NEWS.ru) не успели закрыться [избирательные] участки — блицкриг. Блицкриг не удаётся. Предложили [в оппозиции] пересчитать голоса. Когда мы сказали, что готовы, давайте будем пересчитывать, — неактуально, — сказал он.

По его словам, параллельно с этим люди начали выходить на мирные марши, из которых «ничего не вышло». После люди стали требовать новые выборы.

Когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование — добровольная сдача власти, то есть сдача страны, — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он считает, что в последнее время оппозиция жёстко радикализируется, призывает людей устраивать забастовки и забирать вклады из банков.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Объявление итогов голосования спровоцировало масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Протестующие считают, что Лукашенко победил в результате фальсификаций и нарушений. Они требуют его отставки и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал Белоруссию ареной противостояния чужих интересов и объектом неприкрытой агрессии. При этом он заявил, что даже в таких условиях Белоруссия нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнёрами.