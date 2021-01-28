Лукашенко заявил, что никого не боится и ничего не стыдится

https://static.news.ru/photo/e564e36e-6223-11eb-88f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ему нечего стыдиться перед обществом в целом и молодёжью в частности. Об этом он заявил во время встречи со студентами БГУ.

Он признал, что не является «святым» и что «невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки». Тем не менее, подчеркнул глава государства, системных просчётов не было.

Вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки, — заявил Лукашенко.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Лукашенко руководит республикой с 1994 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, он пообещал в случае необходимости защищать страну «на танке и с автоматом в руках».