Лукашенко заявил, что «никакой Путин» не толкал его к изменению конституции

https://static.news.ru/photo/5e1ea8a6-20ef-11eb-84f6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Власти Белоруссии работают над новой конституцией страны на протяжении последних трёх или четырёх лет, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, российский лидер Владимир Путин не оказывал влияния на этот процесс.

Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? <...> Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнёт, и это все должны прекрасно понимать, — сказал он.

По его словам, Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Минска. Он отметил, что для обсуждения изменения Основного закона были проведены диалоговые площадки по всей стране. Сам политик был сторонником их проведения в регионах, трудовых и молодёжных коллективах, передаёт БелТА.

Никакой фальсификации. Какую конституцию примет народ, такой будет и наша жизнь, и наша власть, — пообещал политик.

В настоящий момент власти формируют план действий и собирают всю информацию. Затем текст будет обсуждаться с экспертами.

Для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь. Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ — это те проблемы, которые мы поднимаем снизу, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова поделиться с Белоруссией опытом по внесению поправок в конституцию, если Минск обратится к Москве с просьбой.

О новой конституции бессменный руководитель Белоруссии говорит с 2018 года. В июне 2020-го он заявил, что новая редакция Основного закона будет подготовлена в течение двух лет, при этом ещё до его принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий на уровень местной власти. Он также отмечал, что предложенные ему ранее варианты конституционной реформы пришлось отмести как «недостаточно решительные».

Действующая редакция конституции Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней президент обладает значительным объёмом полномочий. Кроме того, благодаря поправкам количество сроков для лица, занимающего эту должность, не ограничено.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства, писал NEWS.ru.