Лукашенко заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса, так как недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесённой болезни. Он также добавил, что раньше никогда не делал и прививки от гриппа.

Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, — это точно, — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Во время республиканского субботника он подчеркнул важность ведения здорового образа жизни, чтобы не допустить заболевания.

Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, — хронические. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: своё надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское, — отметил президент.

В июле 2020 года стало известно, что Лукашенко, по заключению медиков, бессимптомно перенёс коронавирус. В конце декабря он заявил, что не планирует прививаться от COVID-19, но уже в марте не исключил, что это случится, когда «придёт время».

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин сделал себе прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом сообщил журналист газеты «Коммерсант». Дело в том, что глава государства 14 апреля провёл онлайн-заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО), а перед этим ему сделали второй укол вакцины. При этом на заседании появился глава центра Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург. Журналист считает, что этот факт указывает на то, что Путин привился именно «Спутником V».

Первую фазу вакцинации президент прошёл 23 марта. Процесс не снимали на видео, Путин тогда отметил, что не собирается копировать западных политиков, выставляя всё напоказ.