Лукашенко заявил, что не намерен бежать из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/73a62aa8-1aac-11eb-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отступать перед оппозицией и бежать из страны.

Если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил, слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул, — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Он отметил, что в стране случались беспорядки и пострашнее, когда протестующие жгли машины, пытались штурмовать Дом правительства, ставили палаточные лагеря на площадях.

До сих пор помню, как это было. Мы это всё пережили, — добавил белорусский лидер.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен никого насильно перетягивать на свою сторону и не собирается прятаться за спинами своих союзников.

Вечером 9 августа в Белоруссии начались волнения после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.