Лукашенко заявил, что не будет прятаться за спинами своих сторонников

https://static.news.ru/photo/7ae1225e-1a9e-11eb-b116-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен никого насильно перетягивать на свою сторону и не собирается прятаться за спинами своих союзников.

Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите — вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну, — цитирует РИА Новости Лукашенко с выступления перед сотрудниками МВД.

Он призвал сограждан ответственно отнестись к тому, кого они поддерживают и к чему это может привести, подчеркнув, что ставит главным своим приоритетом сохранение суверенитета Белоруссии.

Смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное — суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра, — сказал Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после заявлений Лукашенко о планах Польши по присоединению Гродненской области власти в Варшаве вызвали белорусского посла.

Вечером 9 августа в Белоруссии начались волнения после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

27 августа Лукашенко, как писал NEWS.ru, высказал мнение, что против республики началась дипломатическая война на самом высоком уровне. Он также выразил уверенность в том, что Польша имеет план присоединить Гродненскую область. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, в свою очередь, отмечал, что страна не посягает на белорусские территории.