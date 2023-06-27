Лукашенко заявил, что на границы Белоруссии с НАТО подкидывают трупы

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Александр Лукашенко

На границах Белоруссии со странами НАТО ежедневно фиксируются провокации со стороны соседей, заявил в ходе пресс-конференции президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня», в приграничные зоны подбрасывают трупы. Кроме того, на территорию Белоруссии часто залетают беспилотники, отметил он.

Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов Альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации — от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию Беларуси, — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что на границе с Украиной продолжается возведение стен и прочих заграждений.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».