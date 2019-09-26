https://static.news.ru/photo/19b465a0-e042-11e9-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Конфликт в Донбассе необходимо решать не с помощью формул, предложенных европейцами, а силами трёх славянских народов — русского, украинского и белорусского, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик добавил, что Минск посодействует урегулированию ситуации на востоке Незалежной и готов принять участие в восстановлении инфраструктуры региона.

Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства <...> Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру, — пояснил лидер.

Глава государства выразил надежду, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском стороны избавятся от разногласий в двусторонних отношениях, оставшихся после прежних киевских властей, передаёт БелТА .

Как ранее писал News.ru, Лукашенко рассказал, что на встречах с представителями США всегда говорит, что разговора не получится в случае, если он будет вестись в плоскости выбора Минска между восточными и западными партнёрами.