Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что конфликт на Украине скоро закончится. По его словам, к этому есть серьезные предпосылки.

Я не пророк, но на Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки, — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что в дальнейшем «очумелые с Запада» могут создать слишком много проблем. Однако, по словам Лукашенко, если западные страны перейдут красные линии, то «будет им очень больно».

При этом Лукашенко заявил, что на Западе боятся новой масштабной войны. По его словам, они опасаются ядерной катастрофы и применения такого оружия в конфликте. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск тоже этого не хочет и боится, поскольку «шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения военного конфликта на Украине страны Запада должны перестать поставлять оружие ВСУ. По его словам, в этом случае Киев сам захочет сесть за стол переговоров с Москвой на любых условиях. При этом он подчеркнул, что западные державы «выгребли» все имеющееся оружие для поставок на Украину, однако в скором времени оно закончится.