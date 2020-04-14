Лукашенко заявил, что из-за пандемии цена на газ должна быть более гибкой

https://static.news.ru/photo/7c237b28-7e2f-11ea-a93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в складывающейся кризисной ситуации из-за пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом он заявил на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета.

Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что страны вошли в кризис с нерешёнными базовыми для устойчивой работы Евразийского экономического союза вопросами о цене на энергоресурсы. По его мнению, негибкость в их расчётах подрывает устойчивость функционирования ЕАЭС.

Днём ранее Лукашенко призвал Россию снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса. Лукашенко считает, что цена в $127 за кубометр несправедлива, поскольку сегодня в Европе Россия продаёт природный газ по $80. Приемлемой глава Белоруссии считает цену в $40–45 за тысячу кубометров с учётом логистики.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация существует с 2014 года. Её смысл — в экономической интеграции государств на манер Евросоюза. Договор о ЕАЭС провозглашает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Встреча членов Высшего Евразийского экономического совета проходит 14 апреля в режиме видеоконференции. Основное внимание на ней, как писал NEWS.ru, уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств.