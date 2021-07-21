Лукашенко заявил, что Германия управляет белорусскими террористами
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
20:56, 21 июля 2021
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Германию в руководстве белорусскими террористами. Об этом пишет государственное агентство БелТА.
В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии. С ними (западными странами. — NEWS.ru) по-хорошему невозможно. Демократия, права человека — это всё слова, — сказал он.
По его словам, белорусские силовики недавно задержали «массу людей», которых обвинили в подготовке терактов и убийстве журналистов. Информацию об этом передали в Берлин, но ответа не последовало.
Кроме того, белорусские эмигранты, которых Лукашено назвал беглыми экстремистами и террористами, якобы планировали провокации против страны. Эти сведения направили в правоохранительные органы Литвы и Польши, но ответа в Минке не получили.
Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно, — добавил глава государства.
Он уверен, что за провокациями в сторону Белоруссии стоят Соединённые Штаты, а исполнителями являются Литва, «отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина». По мнению Лукашенко, западные страны не могут позволить Минску проводить независимую политику. В то же время он заявил, что Белоруссия находится не в том положении, чтобы «взбудоражить» мир нарушением международного права.
Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак — они его разбомбили, надо было поставить на колени Афганистан — они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия — мощная в военном отношении страна. Но не мы. Мы знаем своё место, — заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что гибридная война, которую Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая, может привести к третьей мировой войне. По его мнению, причина подобных действий Европы связана с тем, что страны региона не самостоятельны в своей политике. Белорусский лидер считает, что европейские государства находятся в колониальной зависимости от США.
В 2020 году после президентских выборов в Белоруссии прошли массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них в шестой раз одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Основной противник главы государства Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Вышедшие на улицу люди были уверены, что выборы были сфальсифицированы. Оппозиция и страны Запада не признали результаты этих выборов.
Акции сопровождались столкновениями с силовиками и гибелью активистов из-за действий сотрудников правоохранительных органов.