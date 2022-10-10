Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по республике с территории Украины, пишет БелТА. Он также попросил передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что в случае обстрела Белоруссии «Крымский мост им покажется цветочками». Лукашенко также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.

Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — сказал Лукашенко.

10 октября стало известно, что Лукашенко проведет совещание с военными и силовиками. Начало совещания было запланировано на 11:00 мск.

Ранее украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту с утверждением, что Украина намерена нанести удар по Белоруссии. Киев заявил, что эта информация «не соответствует действительности», и назвал ее инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».