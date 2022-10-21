Белоруссия не намерена вступать в какую-либо войну, заявил глава государства Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он также призвал журналистов успокоиться и заявил, что во избежание войны «каждый должен делать свое дело».
На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна, — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не планируют объявлять мобилизацию на территории республики. По его словам, обстановка в стране сложная и напряженная, поскольку Запад активно пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт, однако гражданам не следует паниковать, вместо этого занимаясь своим делом.
Вольфович уточнил, что мобилизация может быть объявлена только в том случае, если «какие-то чумные головы» пересекут границу Белоруссии. Кого конкретно он имел в виду, не уточняется.
Лукашенко совместно с российским коллегой Владимиром Путиным ранее договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.
При этом Лукашенко также заявлял, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации дают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию».