Лукашенко высказался о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия в республике не планируется, сообщает «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале. Глава государства выразил надежду, что ситуация не ухудшится до такой степени, чтобы появилась такая необходимость.

Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и моих планах, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в США и на Западе ещё не все «обезумели до такой степени», чтобы страна решала проблему через ядерное оружие.

В ходе недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. При этом он отметил, что к концу года люди забудут о российской военной спецоперации на Украине.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если в Белоруссии будет размещено ядерное оружие, это серьёзно повлияет на безопасность в Европе. По его словам, ЕС не оставит подобные действия без внимания и будет следить за развитием событий.

В конце февраля, после начала специальной операции на Украине, Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в связи с агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран НАТО и нелегитимными западными санкциями в отношении РФ.