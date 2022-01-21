Лукашенко: Белоруссия извлечёт урок из событий в Казахстане

Белоруссия должна извлечь урок извлечь из событий, произошедших в Казахстане в начале января, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, важно не допустить в стране погромов и мародёрства.

Мародёрство и погромы... Хватит всем. Не дай бог это произойдёт у нас. Это главный урок, — сказал глава государства.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.

По итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов, рассказал прокурор города Берик Жуйриктаев. По его словам, прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 человеку, а из изоляторов временного содержания уже освобождён 91 человек.