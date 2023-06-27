Лукашенко заступился за Шойгу Лукашенко: Шойгу порой незаслуженно критикуют

Фото: Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Сергей Шойгу

Главу Минобороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что министр многое сделал для страны. Белорусский президент также напомнил, что Шойгу не единожды был в Минске и с ним проводились серьезные переговоры, передает БелТА.

Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют, — сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что узнавал телефон бизнесмена Евгения Пригожина через Федеральную службу безопасности. К этому источнику его перенаправил российский лидер Владимир Путин во время личного разговора.

По словам белорусского президента, разговор с Путиным занял у него примерно полчаса. Со слов Лукашенко, Путин говорил, что Пригожин не отвечает на звонки, а потому сомневался в эффективности переговоров.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.