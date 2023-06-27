Главу Минобороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что министр многое сделал для страны. Белорусский президент также напомнил, что Шойгу не единожды был в Минске и с ним проводились серьезные переговоры, передает БелТА.
Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют, — сказал Лукашенко.
Он также сообщил, что узнавал телефон бизнесмена Евгения Пригожина через Федеральную службу безопасности. К этому источнику его перенаправил российский лидер Владимир Путин во время личного разговора.
По словам белорусского президента, разговор с Путиным занял у него примерно полчаса. Со слов Лукашенко, Путин говорил, что Пригожин не отвечает на звонки, а потому сомневался в эффективности переговоров.
Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.