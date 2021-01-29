Лукашенко: западные вузы готовят агентов в белорусском обществе

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Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что белорусы, которые уезжают учиться в западные университеты, возвращаются с «промытыми мозгами» и становятся «протестунами». Поэтому он не хочет, чтобы его младший сын Николай учился в них.

Он отметил, что Николай Лукашенко сам не хочет поступать на Западе.

Не хочу, чтобы мой ребёнок и вы, мои дети, учились на Западе: это — для западной экономики, понимаете? А гуманитарные [специальности в западных вузах] — это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами. Так будет всегда: они (западные вузы. — NEWS.ru) готовят агентов влияния в нашем обществе, — сказал он в ходе встречи со студентами.

Лукашенко также не хочет советовать сыну поступать в Белорусский государственный университет (БГУ), хотя считает его сильным вузом.

Не хочу чисто эмоционально <...>, чтобы говорили, что сын в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело, — добавил он.

По его словам, важно, чтобы университет был «крепким», но важнее сам студент.

Извините за нескромность, для него (Николая Лукашенко. — NEWS.ru) неважно, в каком он вузе будет учиться, — заключил он.

Отрывок выступления Лукашенко показали в эфире телеканала СТВ.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусские власти находятся на пороге принятия решений о введении цензуры в социальных сетях. Об этом заявил Лукашенко во время встречи со студентами БГУ.