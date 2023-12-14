Лукашенко: Запад уже «кинул» Украину и Зеленского

Фото: president.gov.by

Между Западом и Украиной уже начался конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ. По его словам, союзники уже по сути «кинули» как Киев, так и главу государства Владимира Зеленского. Теперь он вынужден ходить с протянутой рукой, пока Вашингтон помогает Ближнему Востоку, передает ТАСС слова Лукашенко.

Сегодня уже конфликтует Запад с Украиной <...> . Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, о тебе забудут. Вот пожалуйста — Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке <...> . Ходит бедняга с протянутой рукой. И они себя подло повели по отношению к тому же Зеленскому, — заявил Лукашенко.

Ранее газета Politico заявила, что европейские чиновники называют Украину «черной дырой». Авторы материала указали, что высокопоставленные чиновники ЕС, несмотря на это, публично твердят об изоляции Венгрии, выступающей против траншей Киеву и начала переговоров о вступлении Украины в европейскую организацию.