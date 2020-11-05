«Счастье, подарок»: Лукашенко захотел для Белоруссии вторую АЭС

https://static.news.ru/photo/5f132416-200f-11eb-b27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В Белоруссии нужно построить вторую атомную электростанцию, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что в стране уже есть БелАЭС, и первый энергоблок накануне включили в объединенную энергосистему. Белорусская АЭС уже дала первую электроэнергию, официальная церемония, посвященная началу работы её первого энергоблока, назначена на 7 ноября.

Нам ещё надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок, — приводит слова Лукашенко БелТА.

БелАЭС — станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт, её строительство идёт в Островце Гродненской области. Возведение первого блока началось в ноябре 2013 года. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Первая в республике атомная электростанция — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру Росатома. Для АЭС был выбран российский проект поколения 3+, который соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, БелАЭС считают небезопасной в Вильнюсе. Станция построена у литовской границы и в 50 километрах от столицы европейского государства. Министерство иностранных дел Литвы ранее направило МИД Белоруссии ноту, в которой призвало остановить пуск атомной электростанции.