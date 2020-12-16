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Лукашенко вызвался усилить интеграцию стран СНГ

12:59, 18 декабря 2020 14
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белоруссия выступает за укрепление интеграционных механизмов в рамках Содружества Независимых Государств. В период председательства в СНГ в 2021 году республика намерена сконцентрировать внимание на развитии общего экономического пространства, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Политическими планами он поделился в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ, который проходит в формате видеоконференции, передаёт ТАСС.

Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, — пообещал Лукашенко.

Он также заявил о необходимости устранить технические барьеры и унифицировать правила и процедуры госзакупок. Кроме того, назрела необходимость формирования общих рынков товаров и услуг, считает белорусский президент.

В 2020 году Белоруссия председательствовала в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В следующем году во главе организации встанет Казахстан, писал NEWS.ru.

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