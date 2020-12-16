Лукашенко вызвался усилить интеграцию стран СНГ

https://static.news.ru/photo/31c1616e-4119-11eb-8bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белоруссия выступает за укрепление интеграционных механизмов в рамках Содружества Независимых Государств. В период председательства в СНГ в 2021 году республика намерена сконцентрировать внимание на развитии общего экономического пространства, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Политическими планами он поделился в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ, который проходит в формате видеоконференции, передаёт ТАСС.

Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, — пообещал Лукашенко.

Он также заявил о необходимости устранить технические барьеры и унифицировать правила и процедуры госзакупок. Кроме того, назрела необходимость формирования общих рынков товаров и услуг, считает белорусский президент.

В 2020 году Белоруссия председательствовала в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В следующем году во главе организации встанет Казахстан, писал NEWS.ru.