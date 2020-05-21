Лукашенко высказался за развитие ракетного производства в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране нет смысла разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием. Он признал, что сделать это невозможно, отметив, что ориентироваться нужно на то, что реально произвести.
Политик добавил, что не сбрасывает со счетов средства противовоздушной обороны, оружие и бронетанковую технику, передаёт БелТА.
Мы это всё показали на параде. А вот как мы выполнили программу по производству ракет высокой точности и вообще ракет, мы рассмотрим, — сказал Лукашенко в ходе ознакомления с военными разработками.
Белорусский лидер отметил, что к войне приходится готовиться в мирное время, так как её «никто не отменял».
Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом, — пояснил глава республики.
Парад Победы 9 мая в Минске стал единственным на постсоветском пространстве. Обозреватель «Московского Комсомольца» Марина Перевозкина назвала его авантюрным ответом Лукашенко Москве, писал NEWS.ru.