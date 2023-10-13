Лукашенко высказался о застарелых конфликтах в СНГ Лукашенко: некоторые застарелые конфликты в СНГ успешно разрешены

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Некоторые застарелые конфликты на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) удалось разрешить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ, который проходит в столице Киргизии Бишкеке. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул первого», в отношении других наметились пути разрешения.

Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава богу, что не просто наметились пути разрешения этих конфликтов, но некоторые из них успешно разрешены, — сказал глава Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от Запада. По его словам, Зеленский согласился на условия Запада и «воюет до последнего украинца», поэтому ему должны давать обещанное. Президент считает, что украинская сторона перед началом конфликта готовилась к боевым действиям и создавала в Донбассе эшелонированную оборону.

До этого Лукашенко отмечал, что США активно нагнетают конфликт с Россией и эти действия могут привести к крайним мерам со стороны Москвы. Из-за эскалации Россия в какой-то момент «достанет красную кнопку», считает он.