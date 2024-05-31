Лукашенко вышел на улицу и нарубил дров Лукашенко назвал хорошим новый белорусский топор

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил качество нового белорусского топора, применив его на практике. Близкий к администрации президента Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видеозапись, на которой глава государства один за другим рубит поленья. Он назвал орудие хорошим, отметив, что «есть над чем работать».

Хороший топор, но есть над чем работать, — сказал глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршу на завод «Легмаш» заявил, что белорусские производители должны в течение года освоить производство топоров для работы с древесиной, чтобы не приходилось все завозить из-за рубежа. Также он упрекнул премьер-министра страны Романа Головченко, что тот не знает, что такое топор.

В апреле Лукашенко заявил, что обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Признание он сделал на Всебелорусском народном собрании. По словам главы республики, он лично видел боеприпасы, которые были размещены в стране после распада Советского Союза.

В мае президент России Владимир Путин и Лукашенко попробовали блюда национальной кухни республики во время неформальной встречи под Минском. Ужин глав государств длился порядка четырех часов. В ходе него российского президента угостили сальтисоном и мачанкой.