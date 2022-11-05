Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в кафе в Костроме

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей при пожаре в костромском кафе «Полигон», сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики. Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в обращении Лукашенко.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко. По подозрению в совершении пожара был задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину.