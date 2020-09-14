Лукашенко выразил Путину благодарность за поддержку

https://static.news.ru/photo/ed31bea0-f68f-11ea-b568-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку со стороны российских властей на фоне беспорядков после выборов в республике.

Он пообещал проинформировать президента РФ об акциях протеста в Минске, которые прошли 13 сентября, пишет ТАСС.

Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время, — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, российские власти «продемонстрировали, что границы Белоруссии — это границы союзного государства».

Также он заявил, что благодарен Москве за предоставленные вакцины от коронавируса, которые в первую очередь были переданы Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры двух стран договорились о том, что Москва предоставит Минску кредит на $15 млрд, и этот вопрос сейчас прорабатывается министерствами финансов двух стран.