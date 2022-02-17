Лукашенко выразил надежду получить в подарок российскую военную технику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен приобрести у России современную военную технику. Глава республики также выразил надежду, что отдельные образцы ему удастся получить в подарок, передаёт РИА Новости.

По словам главы белорусского государства, у Минска с Москвой есть договорённости насчёт завезённых российских боеприпасов, которые после учений останутся в Белоруссии. Лукашенко также отметил, что планирует попросить Россию создать учебный центр для освоения «Искандеров».

В настоящее время на территории Белоруссии проходят военные учения Союзного государства «Союзная решимость — 2022», в рамках которых войска двух стран отработают отражение внешней агрессии и меры противодействия терроризму.

Как заявлял Лукашенко, Минск планирует купить почти всю российскую военную технику, которая будет принимать участие в учениях.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец заявил, что Лукашенко стал токсичным партнёром для России. Сотрудничество с ним рискованно для российских компаний и российского бизнеса, поскольку может повлечь введение новых международных санкций. Он также отметил, что смещение Лукашенко с поста президента будет полезным для репутации России в Белоруссии. По словам политолога, именно Кремль в состоянии сместить Лукашенко или удержать его у власти.