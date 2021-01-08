Лукашенко выразил готовность помогать Белоруссии и по завершении полномочий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относится к уходу с поста главы государства спокойно и готов продолжать помогать стране и после завершения полномочий.

В интервью программе «Действующие лица с Наилёй Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» белорусский лидер признался , что раньше очень остро воспринимал «то, что когда-то придётся заканчивать». Однако сейчас, по его словам, всё изменилось.

Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придётся заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас — нет, — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что готов помогать государству, «чтобы сохранить кусочек этой страны».

Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны, — заявил президент.

Белорусский лидер также отметил, что по завершении президентских полномочий не собирается писать мемуары. По его словам, он мог бы много интересного написать, однако вместо этого собирается отдыхать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что встреча с белорусскими оппозиционерами, которая прошла 10 октября в СИЗО КГБ, позволила президенту Белоруссии Александру Лукашенко выслушать людей. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 1».