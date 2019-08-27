https://static.news.ru/photo/4e7468ac-c8d8-11e9-9148-fa163e074e61_660.jpg Жерар Депардье и Александр Лукашенко Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил французскому актёру Жерару Депардье участок под Минском. Он расположен в деревне Лапоровичи.

В документах на аренду участка сроком на 99 лет Депардье проходит по своим российским документам, сообщает tut.by. Ежегодно за аренду 15 соток актёр должен платить около 4200 российских рублей.

Участок Депардье расположен в районе Спортивной улицы. В соседях у гражданина России — биатлонистка Дарья Домрачева и её тренер Адриан Цыбульский.

Ранее News.ru сообщал о намерении россиянина Депардье получить турецкий паспорт и рассказывал, зачем мировым звёздам нужно гражданство РФ.