Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 30 августа

https://static.news.ru/photo/d278de24-86e4-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Выборы президента Белоруссии переноситься не будут. Голосование пройдёт в соответствии с конституционными сроками, рассказал нынешний глава государства Александр Лукашенко.

Мероприятие состоится не позднее 30 августа 2020 года, передаёт агентство БелТА. Политик добавил, что суть его предвыборной программы станет известной во время обращения лидера к парламенту республики и её жителям.

Один из вариантов — совместить его (обращение. — NEWS.ru) с предвыборной программой нынешнего президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим. Это одна из идей. Я недавно буквально пришёл к такой идее. Может быть, ещё что-то появится, — добавил президент.

Организацией выборов займётся спикер Совета республики Наталья Кочанова, возглавлявшая до этого администрацию президента Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая конституция может быть принята в Белоруссии в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Вопрос принятия основного закона лидер затронул, рассказывая СМИ о причинах переноса его послания парламенту и народу. Изначально оно было запланировано на середину апреля, но затем отложено на более поздний срок.