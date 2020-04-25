Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 30 августа

Выборы президента Белоруссии переноситься не будут. Голосование пройдёт в соответствии с конституционными сроками, рассказал нынешний глава государства Александр Лукашенко.
Мероприятие состоится не позднее 30 августа 2020 года,
Один из вариантов — совместить его (обращение. — NEWS.ru) с предвыборной программой нынешнего президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим. Это одна из идей. Я недавно буквально пришёл к такой идее. Может быть, ещё что-то появится, — добавил президент.
Организацией выборов займётся спикер Совета республики Наталья Кочанова, возглавлявшая до этого администрацию президента Белоруссии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новая конституция может быть принята в Белоруссии в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
Вопрос принятия основного закона лидер затронул, рассказывая СМИ о причинах переноса его послания парламенту и народу. Изначально оно было запланировано на середину апреля, но затем отложено на более поздний срок.
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