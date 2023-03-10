Лукашенко ввёл смертную казнь для чиновников. Кому не сносить головы? NEWS.ru узнал, кого подписанный президентом Белоруссии закон о смертной казни для чиновников и военных коснется в первую очередь

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников и военных за госизмену. Белоруссия остаётся единственной страной в Европе и СНГ, в которой сохранилась высшая мера наказания. В постсоветский период высшей мере наказания подверглись около 250 человек, признанных виновными в терроризме, убийствах при отягчающих обстоятельствах и других злостных преступлениях. Но впервые в белорусском законодательстве появилась конкретная графа в отношении должностных лиц и военнослужащих, которые могут быть казнены. Зачем это нужно Лукашенко — в материале NEWS.ru.

С предателями не по пути

По новому закону высшая мера наказания теперь грозит должностным лицам и военнослужащим за измену государству. Исключение может быть сделано только в силу возраста — на момент вынесения приговора обвиняемому не должно быть более 65 лет. Таким образом, закон не будет распространяться на пенсионеров. К тому же средняя продолжительность жизни мужчин в Белоруссии и так составляет 64 года.

В Минске исходят из того, что создание сильной страны предполагает чистоту государственного аппарата и преданность его Родине. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

Мы не говорим, что не должно быть демократии, свободы, оппозиции, разных точек зрения. Но предатель никакой идеологии не придерживается. Чиновник, который 20 лет делал карьеру, соглашался со всем, а потом предаёт Родину в интересах других стран — за деньги, а не за идею! Это может развалить страну, поскольку мы знаем подобные примеры из недавней истории. Как реагировать иначе, если, например, чиновник способствует теракту, во время которого гибнут люди, тем более дети? А если люди в погонах нарушают данную ими присягу и это приводит к гибели людей? Они заслуживают самого строго наказания! — убеждён белорусский политик.

По словам Гайдукевича, массовых расстрелов в Белоруссии никто не ожидает, поскольку эта мера имеет, прежде всего, превентивный характер. Она будет применяться только в случае «особо тяжких последствий в результате преступлений».

И нельзя забывать, что за смертную казнь проголосовал белорусский народ на референдуме 24 ноября 1996 года (за высшую меру высказались 80% проголосовавших. — NEWS.ru). Но применяется она в Белоруссии редко, — уточнил депутат.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Белорусские военные приносили присягу. Всякого, кто будет обвинен в госизмене, ждет высшая мера наказания

Китай не Европа — смертной казни не чурается

Предвидя критику со стороны ЕС и Совета Европы, белорусские политики дают понять, что Минск это не сильно беспокоит.

Что подумают по этому поводу в Евросоюзе — нас мало интересует, — заявил Олег Гайдукевич NEWS.ru. — Последние два года показали, что санкции вводятся против нас только за то, что мы союзники России. Им не нужна какая-то ещё причина. Они будут давить на Беларусь, чтобы она предала Россию, но мы этого никогда не сделаем.

Напомним, Евросоюз не раз призывал белорусские власти отменить смертную казнь. В сентябре 2021 года Совет Европы потребовал от Минска ввести на нее мораторий. Но президент Лукашенко тогда заявил, что не может идти против мнения народа, сохранившего смертную казнь на референдуме «конституционным большинством».

Примечательно, что закон о смертной казни президент Белоруссии подписал почти сразу после визита в Китай. В этой стране смертная казнь предусмотрена более чем за два десятка видов преступлений.

Государственная измена в китайском перечне — на первом месте. Некоторые эксперты предположили, что тем самым Минск посылает сигнал Пекину о сближении двух стран. Однако экс-сенатор Совета Республики (верхней палаты белорусского парламента), один из лучших экспертов по законодательной процедуре Александр Зимовский опроверг эту версию.

Законопроект был внесен в парламент правительством Белоруссии в третьей декаде октября 2022 года. Проект вылежал столько, сколько положено по регламенту, прошёл два чтения и был отправлен в Совет Республики. Там тоже соблюли всю необходимую процедуру, и 22 февраля окончательный вариант ушел на подпись Лукашенко. Праздники, поездки, энтузиазм населения — всё это задерживает. И вот теперь изменения в кодексы подписаны президентом и обрели силу закона, — сообщил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на лояльность госаппарата

Собеседник NEWS.ru отметил, что жители бывшей Белоруской Советской Социалистической Республики хорошо помнят смертную казнь за измену государству. Потом власти взяли курс в сторону гуманизации законодательства. Более 20 лет ее не применяли вовсе.

В припадке человеколюбия её исключили примерно в 2010-е годы. Смертную казнь заменили для граждан Белоруссии более гуманным наказанием на срок от 7 до 15 лет, но для должностных лиц и военнослужащих срок подняли до 20 лет. Теперь, когда в Белоруссии наступило так называемое непростое время, вернули «вышку» обратно. И ошибочно считать это мерой устрашения для чиновников за коррупционные действия. За экономические преступления смертная казнь в Белоруссии как раз не предусмотрена, — объяснил Зимовский.

Запоздалая реакция на бунты

Экс-сенатор считает принятый закон «запоздалой реакцией Минска на белорусские бунты» 2020 года, когда часть госаппарата и силовиков перешла на сторону протестующих. Теперь в администрации президента надеются поставить заслон «брожениям в умах белорусского чиновничества, белорусских военных и белорусского населения в целом».

По словам Зимовского, в Белоруссии смертная казнь применяется по 14 статьям Уголовного кодекса. И эти статьи никаких исключений для «чиновников и военных» не делают. То есть в теории их можно было казнить уже на основании действующего законодательства. Но до сих пор чиновников и военных среди казнённых в Белоруссии ещё не было. Это подтверждает версию экспертов о том, что цель Лукашенко — дисциплинировать «властную вертикаль».

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС Акция протеста пенсионеров и студентов в Минске, 26 октября 2020 года

Последний раз о приведении в исполнение смертного приговора в республике сообщали в марте 2022 года. Тогда Могилёвский областной суд приговорил к высшей мере наказания двух братьев: 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых. По данным следствия, в апреле 2019 года они нанесли 130 ножевых ранений педагогу Наталье Кострице и подожгли её дом.

Один из самых резонансных политических приговоров был вынесен в ноябре 2011 года, когда в Белоруссии прошёл первый процесс о терроризме. Рабочих из Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалёва признали виновными в совершении теракта в Минском метро 11 апреля того же года. Их приговорили к высшей мере. Тогда погибли 15 человек и 200 пострадали.