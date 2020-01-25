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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за российского налога на добычу полезных ископаемых стоимость нефти выросла почти до мирового уровня.

Ребята, братья дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать, — сказал Лукашенко в эфире СТВ.

Лукашенко также считает, что Москва «кинула» Минск с газом, из-за чего Белоруссия теперь «стоит на коленях».

белорусские нефтеперерабатывающие заводы потеряли из-за российского налогового манёвра в нефтяной сфере за 2019 год порядка $320 млн. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного концерна по нефти и химии Белоруссии Андрей Бунаков. Он пояснил, что расчёт проводился исходя из мировых котировок на уровне $60 за баррель и уровня переработки нефти в объёме 18 млн тонн в год.

Как ранее писал NEWS.ru, решение о налоговом манёвре в РФ не связано с российско-белорусскими отношениями. Об этом сообщил источник в окружении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.