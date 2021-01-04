Лукашенко: вопрос нового президента Белоруссии можно решить на выборах

https://static.news.ru/photo/a2e4a0a6-4f45-11eb-9885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если жителям страны не нравится нынешний глава государства, то этот вопрос могут решить только выборы.

Политик встретился с трудовым коллективом холдинга «Горизонт». Люди попросили президента прокомментировать решение объявить в Белоруссии нынешний год Годом народного единства.

Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось, — заявил Лукашенко.

По его словам, он не является врагом собственному народу и прежде всего самому себе. Лукашенко подчеркнул, что работает не для того, чтобы кому-то что-то показать, сообщает БелТА.

В понедельник, 4 января, глава Белоруссии подписал указ об объявлении в республике 2021 года Годом народного единства. Это решение должно сплотить общество.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко (он занимает пост с 1994 года). Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы. Она вывела людей на улицы. В первые дни акции протеста жёстко подавлялись силовиками.

Сам Лукашенко считает, что выборы были честными, а в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам. Большинство оппозиционеров оказались под арестом, некоторые уехали в Европу, в том числе соперник Лукашенко по выборам домохозяйка Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер заявил, что он «намертво» в команде с российским президентом Владимиром Путиным. Он уточнил, что его туда «загнали».