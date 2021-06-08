Лукашенко внёс в УК Белоруссии новые статьи о борьбе с экстремизмом

Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В результате в УК Белоруссии введены новые статьи, касающиеся в том числе борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма, нарушений на массовых мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее положения закона были приняты нижней палатой парламента и одобрены верхней. Они вступят в силу через три месяца. Документ
Так, в новом законе криминализируются участие в экстремистских формированиях, склонение к подобного рода деятельности, подготовка и обучение экстремистской деятельности и её финансирование. Максимальное наказание составит до 8 лет лишения свободы.
Также новый закон устанавливает наказание за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.
Кроме того, вводится ответственность для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещённой информации в течение года после привлечения к административной ответственности и так далее.
Ранее стало известно, что на Украине лишили белорусского президента Александра Лукашенко звания почётного доктора наук. Такое решение приняли в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.