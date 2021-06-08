Лукашенко внёс в УК Белоруссии новые статьи о борьбе с экстремизмом

https://static.news.ru/photo/3d2ed55e-14aa-11eb-a655-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В результате в УК Белоруссии введены новые статьи, касающиеся в том числе борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма, нарушений на массовых мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее положения закона были приняты нижней палатой парламента и одобрены верхней. Они вступят в силу через три месяца. Документ вводит новые статьи с целью ужесточения ответственности, включая ряд принятых ранее тематических законов. В то же время он исключает из УК 10 статей, около 24 составов преступлений, в основном из-за их малой востребованности.

Так, в новом законе криминализируются участие в экстремистских формированиях, склонение к подобного рода деятельности, подготовка и обучение экстремистской деятельности и её финансирование. Максимальное наказание составит до 8 лет лишения свободы.

Также новый закон устанавливает наказание за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

Кроме того, вводится ответственность для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещённой информации в течение года после привлечения к административной ответственности и так далее.

Ранее стало известно, что на Украине лишили белорусского президента Александра Лукашенко звания почётного доктора наук. Такое решение приняли в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.