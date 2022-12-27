Лукашенко заявил, что вместе с Путиным за вечер расставил точки над i

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в рамках неформального саммита глав государств -- участников СНГ в Русском музее

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что вчера они обсудили многие вопросы, расставили точки над i. Лукашенко добавил, что у некоторых стран на это уходит намного больше времени. Диалог политиков опубликован на сайте Кремля.

Если кто-то думает, как вы правильно сказали, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над i, — сказал Лукашенко.

Сделать это удалось, продолжая минский диалог, посвященный в основном экономике, отметил президент. Он также выразил благодарность Путину за плодотворный диалог и утреннее посещение Русского музея, а также похвалил Санкт-Петербург.

И за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвёл потрясающее впечатление. Мне обидно за чистоту стало — приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко в ходе неформального саммита стран СНГ пообещал, что 2023 год будет «самым счастливым и удачным». Лукашенко вместе с делегацией прибыл в Россию 24 декабря, а саммит стартовал в Санкт-Петербурге 26-го.

Лидеры государств подведут итоги уходящего года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию. Помимо Лукашенко и Путина в нем принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.